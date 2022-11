Raketeneinschlag in Polen – Wenn der Täter sich als Opfer gibt Russlands Präsident Wladimir Putin schweigt. Und sein Sprecher Dmitri Peskow beklagt eine «hysterische, zügellose russophobe Reaktion» im Westen. Silke Bigalke

Während Putin schwieg, hatte der Raketeneinschlag in einem Nato-Land unter deren Mitgliedern zu emotionalen Reaktionen geführt: Der russische Präsident am 15. November 2022. Foto: Mikhail Metzel/Sputnik/AFP

In den grössten Krisen reagiert Wladimir Putin oft extra spät. Als am Dienstagabend eine Rakete das Nato-Land Polen traf und europäische Staatschefs in Alarmbereitschaft versetzte, sagte Putin: gar nichts. Lediglich aus dem Moskauer Verteidigungsministerium kam eine knappe Reaktion, die man mit einem erwartbaren «Wir waren es nicht» zusammenfassen kann. Meldungen über eine «russische Rakete» nahe der polnischen Siedlung Przewodow seien eine Provokation, teilte das Ministerium über den Messengerdienst Telegram mit.