Hausgeburten im Oberland – Wenn der Storch das Kind zu Hause überbringt Es ist die natürlichste Sache der Welt und der vielleicht emotionalste Moment im Leben: die Geburt. Eine Hebamme aus Interlaken erzählt über Hausgeburten und Corona-Massnahmen. Murielle Buchs

Hausgeburt während Corona: Andrea Gertsch, in voller Schutzausrüstung, untersucht das Neugeborene. Foto: PD/Annett Saring

«Die Geburt eines Kindes ist für mich noch immer ein Wunder.» Andrea Gertsch lächelt. Die Wilderswilerin ist freischaffende Hebamme mit eigener Praxis in Interlaken. Ihre Hauptaufgabe ist die Begleitung von frischgebackenen Eltern und deren Nachwuchs im Wochenbett. Die «Bödeli-Hebamme» begleitet aber auch selbst Kinder auf die Welt. In den eigenen vier Wänden der jeweiligen Familie. Doch wie laufen Hausgeburten in Corona-Zeiten ab?

«Plötzlich meldeten sich Handwerker wie Autolackierer oder Maler, um uns Hebammen Schutzanzüge oder Masken zu schenken.» Andrea Gertsch, freischaffende Hebamme