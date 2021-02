Roland Fischer, Sie befassen sich schon lange mit künstlicher Intelligenz (KI). Was wächst, wenn man sich in das Thema hineinkniet: die Faszination oder die Angst vor der Entwicklung?

Ganz klar die Faszination. Der Hollywood-Mythos von künstlicher Intelligenz in Form von Robotern, die zum Gegenspieler des Menschen werden und alles zerstören wollen, hat mich bislang nicht ereilt. Wichtig in Zusammenhang mit Angst vor KI: Wir haben grosse Sorgen in Zusammenhang mit der Technologie, aber sie sind auf einer anderen Ebene als etwa in «Terminator».