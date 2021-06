AHV-Reform – «Wenn der Rest fairer wäre, könnte man darüber sprechen.» Rentenalter 65 für Frauen: Das Ja des Nationalrats löst Diskussionen über die Gleichstellung aus. Das sind die besten Leserkommentare. Dominik Galliker

«Hände weg von den Frauenrenten», sagte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) vor der AHV-Debatte im Ständerat. Foto: Peter Schneider (Keytone)

Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat der AHV-Reform und damit der Erhöhung des Rentenalters für Frauen von 64 auf 65 zugestimmt. Der Entscheid sorgte bei den linken Parteien für Empörung – und für viele Diskussionen in unseren Kommentarspalten. Wir haben einige Kommentare von Leserinnen und Lesern herausgepickt:

Wer heute noch behauptet, die AHV stehe ohne Massnahmen auf soliden Beinen, der/die glaubt wohl auch immer noch, die Titanic wäre unsinkbar. Onlinekommentar von Hans Brunner

@Hans Brunner: Die AHV wurde von den Bürgerlichen immer schon als defizitär schlechtgeredet. Der AHV geht es bestens. Etliche Spezialisten kommen zu diesem Ergebnis. Zudem wurden Milliarden von der AHV zur IV überwiesen. Dann wurde möglich gemacht, dass Firmeneigentümern einen Teil vom Lohn als Dividende ausgeschüttet werden kann – also keinen AHV-Abzug mehr. Selbstverständlich wurde da von den Bürgerlichen gesagt, dies liege bei der AHV locker drin. Momentan geht es nur noch um Sozialabbau und eine Umverteilung nach oben. Onlinekommentar (gekürzt) von Nathalie Gerber

@Nathalie Gerber: Die AHV hat ein strukturelles Defizit von 7 Milliarden Franken pro Jahr. Pro Jahr, Frau Gerber. Wenn wir jetzt nichts ändern, wird sie in 10 bis 15 Jahren kein Geld mehr haben. Abgesehen davon steht die Privilegierung von Frauen beim Rentenalter nicht nur international als reaktionärer alter Zopf quer in der Landschaft, sondern ist im Jahr 2021 auch durch nichts mehr zu rechtfertigen. Onlinekommentar (gekürzt) von Martin Frey

Warum nicht jetzt eine AHV-Reform, die den Namen verdient hat, und nicht ein Flickwerk unter dem Deckmantel der Gleichstellung? Es ist eine Tatsache, dass Frauen 100 Milliarden Franken pro Jahr weniger verdienen, dafür aber den Grossteil der schlecht oder unbezahlten Care-Arbeit verrichten. Wenn sie während der Ehe 100 Prozent berufstätig waren, erhalten sie trotzdem keine «normale» AHV-Rente, da die Ehepaarrente auf 3570 Franken plafoniert ist. Wo ist da die Gleichberechtigung? Eine gerechte AHV-Reform heisst: separate Rente für Mann und Frau egal mit welchem Zivilstand und nach 40 Beitragsjahren. Wer bis 30 studiert, darf bis 70 arbeiten, wenn eine volle Rente gewünscht ist, und für Freiwilligenarbeit bekommt man eine Gutschrift in der AHV wie für die Kinderbetreuung. Ein Mensch, der körperlich hart arbeitet, startet die Berufskarriere mit 16 Jahren und darf mit 60 in den Ruhestand. Ein landesweiter Frauenstreik droht, aber nicht nur für einen Tag, denn wenn Frau will, steht alles still. Leserbrief von Theres Schweizer, Kehrsatz

Das Rentenalter 65 für Frauen ist ein überfälliger Schritt. Kurios: Die rot-grüne Politik fordert, dass man Frauen zwar in Chefposten von Unternehmen hebt, aber gleichzeitig ein Jahr früher in Rente schickt. Onlinekommentar von Frank Petermann

Frauen leben vier Jahre länger als Männer. Sie werden auch in Zukunft vier Jahre länger Renten beziehen als die Männer. Also ist der jetzt angestrebte Rentenbeginn mit 65 Jahren für beide Geschlechter eigentlich gegenüber den Männern ungerecht. Onlinekommentar von Hugo Walter

Gleichberechtigung und Gleichstellung heisst auch gleiches Rentenalter, aber das scheinen diese «Aktivistinnen» völlig auszublenden. Onlinekommentar von W. Greiff

@W. Greiff: Sie haben es missverstanden. Die Haltung ist nicht, dass sie nie und nimmer einer Anpassung des Rentenalters auf 65 Jahre für Frauen zustimmen würden. Zu ihren Argumenten gehört, dass Frauen für die gleiche Arbeit noch immer weniger verdienen. Zudem zahlen Frauen, die sich oft über Jahrzehnte «nur» für die Familie engagieren, weniger Pensionskassenbeiträge. Wenn Frauen schon überall schlechter gestellt sind, wieso sollten sie diesen einen Vorteil preisgeben – die frühere Pensionierung. Wenn der Rest fairer wäre, könnte man über dieses Jahr sprechen. Aber erst dann. Wir müssen vorwärtsmachen in diesen Punkten und eine egalitärere Situation zwischen Männern und Frauen schaffen. Ich bin übrigens ein Mann. Onlinekommentar (gekürzt) von D. Rickli

@D. Rickli: Wer sagt denn, dass die Frau reduzieren muss und der Mann bei 100 Prozent bleibt? Die Frauen sind nicht einfach Opfer, sondern können eigene Entscheide treffen. Dann müssen sie aber auch alle Konsequenzen berücksichtigen. Onlinekommentar von Priska von Wyl

@Priska von Wyl: Die Realität ist, dass Frauen bei solchen Entscheiden oft den Kürzeren ziehen. Ob das nun die Schuld der Frauen, der Männer oder der Gesellschaft ist, sei dahingestellt. Ich sage nicht, dass sich das nicht ändern kann oder soll. Aber so weit sind wir bis anhin nicht. Onlinekommentar (gekürzt) von D. Rickli

@D. Rickli: Da gebe ich Ihnen recht. Mich stört einfach, dass es noch in so vielen Köpfen unmöglich erscheint, dass beide Elternteile sich Kinder- und Hausarbeit 1:1 aufteilen. Wenn wir es uns nämlich noch nicht mal (im Privaten) vorstellen können, dann ändert sich auch in der Gesellschaft nichts. Onlinekommentar von Priska von Wyl

Die langfristige Sicherstellung der AHV-Finanzierung kann nicht über die Anpassung des generellen Renteneintrittsalters an die veränderte Lebenserwartung erfolgen. Aufgrund der Arbeitsbelastung und der Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes wäre eine generelle Erhöhung des Renteneintrittsalters kontraproduktiv. Für die Frauen wäre sie zudem wegen deren Mehrfachbelastung und der Schlechterstellung bei der 2. Säule ungerecht. Gute Alternativen sind: Flexibilisierung des Renteneintrittsalters; Beitragserhöhungen, vielleicht auf Kosten von Lohnerhöhungen; neue Finanzierungsquellen (SNB-Gewinne, Umlagerung des Bundesbudgets zugunsten der AHV, Mehrwertsteuererhöhung, Finanztransaktionssteuer, Kapitalgewinnsteuer). Alex Schneider, Küttigen

Solange die Frauen wesentlich tiefere Renten als die Männer erhalten, ist die Erhöhung des Frauen-Rentenalters inakzeptabel. Ich hoffe sehr, dass das Referendum zustande kommt. Meine Unterschrift ist jedenfalls sicher. Onlinekommentar von Heidi Eggenschwiler

@Heidi Eggenschwiler: Frauen erhalten tiefere Renten, weil sie tiefere Löhne haben. Es ist nicht Aufgabe der AHV, Lohnungerechtigkeiten auszugleichen. Das muss auf dem Arbeitsmarkt geschehen. Onlinekommentar von Jonas P.

@Heidi Eggenschwiler: Es stimmt doch gar nicht, dass Frauen wesentlich weniger Rente erhalten als Männer. 55 Prozent aller AHV-Leistungen werden an Frauen ausbezahlt, weil sie früher in Rente gehen, länger leben und Anspruch auf Witwenrenten haben. Bei der Pensionskasse gibt es einen «Gender Pension Gap» nur bei einer Gruppe: Bei ungeschiedenen Ehepaaren. Unser Eherecht regelt aber bereits seit langem, dass beide Ehepartner den gleichen Anspruch am gemeinsamen Einkommen haben. Bei lebenslangen Singles beträgt der «Gender Pension Gap» rund ein Prozent. Onlinekommentar (gekürzt) von Karl Lukas

Mit der Gleichstellung des Rentenalters haben die Frauen künftig mehr Gewicht bei Verhandlungen über Lohngleichheit. Onlinekommentar von F. Heinzer

«Hell empört» ist die grüne Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber. Es ist ja heutzutage in Mode, empört zu sein. Das gehört zum guten Ton, immer mehr Prominente sind es, immer mehr schreien wegen Lappalien auf, von Contenance keine Spur mehr im Land oder nur noch selten. Diese Kultur der Empörung ist aber auch peinlich, finde ich, zum Fremdschämen. Ich jedenfalls kann all diese Empörten gar nicht mehr ernst nehmen, echt nicht. Wer mit Empörung auf Enttäuschungen reagiert, zeugt nicht von Reife und auch nicht von Fairness. Onlinekommentar von Paolo Martinoni

Das Vorhaben dürfte an der Urne scheitern. Onlinekommentar von Andreas Molnar

