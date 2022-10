Orgelrevision in Reichenbach – Wenn der Orgel die Flötentöne neu beigebracht werden Die 1266 Pfeifen der Orgel in der reformierten Kirche müssen ausgebaut, gereinigt und neu gestimmt werden. Das erfordert von den Orgelbauern handwerkliches Geschick, ein feines Gehör und Improvisationstalent. Claudius Jezella

Der Organist und sein Instrument: Ueli Steiner vor den noch nicht ausgebauten Pfeifen der Orgel in der Kirche Reichenbach. Foto: Claudius Jezella

Ob es Liebe ist? Tiefe Zuneigung allemal. Man wächst eben zusammen in fast 50 gemeinsamen Jahren. Und so meint man, eine gewisse Besorgnis in seinem Blick zu erkennen, als Ueli Steiner die Empore der reformierten Kirche in Reichenbach erklimmt. Sooft der Organist das in den vergangenen Jahrzehnten auch getan hat, an diesem Tag ist es anders. Das ihm so vertraute Instrument, die Orgel des rund 600 Jahre alten Sakralbaus, ist kaum wiederzuerkennen.