Impfstart in Langenthal – Wenn der Nadelstich nicht einmal pikst Am Montag erhielten in der Alten Mühle in Langenthal 46 Personen eine Impfung gegen das Coronavirus. Die Geimpften spürten die Nadel kaum oder fanden den Stich angenehm. Sabine Gfeller

Die Fachfrau für Gesundheit Egzone Selimi gibt die erste Spritze. Peter Schaer nimmts gelassen. Fotos: Raphael Moser

Der Film «Cry Baby» mit Johnny Depp in der Hauptrolle beginnt mit einer Impfszene: In der Schule wartet eine grosse Spritze auf die Jugendlichen. Die meisten verziehen bereits vor dem Stich das Gesicht, einige müssen auf dem Stuhl festgehalten werden. Anders die Seniorinnen und Senioren in Langenthal am Montagmorgen: Sie halten in der Alten Mühle für die Impfung gegen Sars-Cov-2 geübt den Arm hin, kein Zucken, nichts. Der 89-jährige Peter Schaer sieht das pragmatisch: «Angst vor der Spritze nützt nichts.»

Er hat den Piks hinter sich und sitzt nun mit der Eieruhr im Schoss eine halbe Stunde in der Wartezone ab. Danach kann er wieder nach Hause. Er und seine Frau Ruth Schaer haben beim Impfstart im Oberaargau den ersten Termin im Impfzentrum in der Alten Mühle ergattert. Angemeldet hatte sie ihr Nachbar: der Chefarzt des Spitals Region Oberaargau (SRO) persönlich, Alexander Imhof.