Der Moezart aus Aarwangen – Wenn der Lockdown zur Muse wird Lange Zeit schlummerte die Musik in Rapper Kevin Baumgartner alias Moezart. Im Covid-Jahr ist sein erstes Album entstanden. Sabine Gfeller

Hier, auf dem Wuhrplatz in Langenthal, hatte Kevin Baumgartner bereits vor 10 Jahren ein Konzert. Foto: Marcel Bieri

Ein Schweinestall in Roggwil steht leer. Der Rapper Moezart kann ihn mit ein paar Freunden von einem Bekannten übernehmen. Sie reissen Futterkrippen und alles andere heraus, das nicht mehr von Nutzen ist, betonieren den Boden, und aus dem Stall wird ein Rap-Studio. Doch danach steht das Studio erst mal fünf Jahre leer.

Mittlerweile trifft sich Moezart dort noch ab und zu mit seinen Freunden. Seine Lieder schreibt er jedoch meist zu Hause in Aarwangen. Ganz Corona-konform. In der Pandemie entsteht denn auch sein erstes Album «Z.A.U.J.». Die Abkürzung steht für: «Zwischen Alt und Jung». In diesem Zwiespalt sieht sich der 30-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Kevin Baumgartner heisst. Seit dem 26. März ist das Album erhältlich, online oder als CD.