Die besten Bücher im Mai – Wenn der Kriegsgott durchs Land zieht Wir stellen die lesenswertesten Bücher des letzten Monats vor, unter anderem mit Silvia Tschuis Familienroman, der nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Die Redaktion

Viele Völker haben sich Kriegsgötter vorgestellt, dieser heisst Kukailimoku und stammt aus Hawaii. Foto: Getty Images

So langsam können wir der Pandemie den Rücken kehren und uns mit anderen Themen beschäftigen. Einige wollen die neu entdeckte Liebe zur Natur weiterhin pflegen, andere sich vermehrt um Politik kümmern. Für sie alle haben die Bücher des Monats etwas zu bieten.

Harry Martinson: Schwärmer und Schnaken

Harry Martinson: Schwärmer und Schnaken. Naturessays. Aus dem Schwedischen von Klaus-Jürgen Liedtke. Guggolz Verlag, Berlin 2021. 220 S., ca. 34 Fr.

Das Nature Writing erlebt eine grosse Renaissance. Diese Welle spült auch Klassiker des Genres wieder an die Oberfläche, darunter die schwärmerischen Essays des schwedischen Literaturnobelpreisträgers Harry Martinson. Martinson gehörte der Zwischenkriegsgeneration an, die sich von ihrem Zivilisationspessimismus in eine naive, kindliche Naturbegeisterung flüchtete. Einen Grossteil seines Lebens verbrachte er in einer abgelegenen Hütte in der Seenlandschaft südlich von Stockholm und lauschte dort den Vögeln und den Wipfeln, betrachtete den Wechsel der Jahreszeiten. Die Naturessays, die dabei entstanden sind und jetzt in einer neuen Sammlung erschienen sind, gehören zu den besten ihrer Art.