Versammlungen in der Region Thun – Wenn der Journi-Einsatz zum Abenteuer wird Wenn diskutiert, um Geld gerungen, gepoltert und wegweisende Entscheide getroffen werden, gehört der Lokaljournalist vor Ort. Manchmal haben es GV-Einsätze aber in sich, wie die Erfahrung zeigt.

Gabriel Berger: In Wachseldorn beinahe ab der Platte gefallen

Die Gallier rund um Asterix und Obelix glauben daran. Und auch die Flat Earth Society ist felsenfest davon überzeugt: Die Erde ist eine Scheibe! Das schiefe Bild der allzu flachen Erde stieg im November 2005 in mir hoch. Ich sass im Auto und war unterwegs an die Gemeindeversammlung Wachseldorn – ein Ort im Zulgtal, den ich in meinem bisher 21-jährigen Leben noch nie aufgesucht hatte. Auf der Traktandenliste stand unter anderem die Wiederwahl von Gemeindepräsident Hans Rüegsegger. Wie üblich zu dieser Jahreszeit war es abends kurz vor 20 Uhr bereits stockdunkel. So etwas wie GPS-Geräte waren weder in Autos noch als Handy-Applikation allzu weit verbreitet – und ich war spät dran.