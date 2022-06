Analyse zur Containersiedlung – Wenn der Impfchef ein Flüchtlingsdorf baut Der Kanton wollte beim Bau alles selber machen und steckt nun massive Kritik ein. Wie konnte es so weit kommen? Andres Marti

Im Gegensatz zu einem Impfzentrum müssen hier künftig Menschen wohnen. Die Containersiedlung für Ukraine-Flüchtlinge auf dem Berner Viererfeld. Foto: Adrian Moser

Der Kanton Bern hat in einer historischen Notsituation rasch und unbürokratisch gehandelt. Anfang April beschliesst er den Bau einer riesigen Flüchtlingsunterkunft für bis zu 1000 Personen. Es ist ein in der Schweiz schon nur von den Dimensionen her einmaliges Bauprojekt.