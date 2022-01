92. Lauberhornrennen – Wenn der «Iceman» mal feuchte Augen kriegt

92. Lauberhornrennen in Wengen – Wenn der «Iceman» mal feuchte Augen kriegt Die 92. Lauberhorn-Abfahrt ist vorüber. Das grosse Schweizer-Skifest blieb aus. 20’000 Zuschauer genossen dafür Sonne pur, die Patrouille-Suisse und ein spannendes Rennen. Bruno Petroni , Hans Peter Roth

Der Mann, der nach seinem 286. und allerletzten Weltcuprennen gefeiert wurde: Carlo Janka. Foto: Bruno Petroni

Nein, das grosse Schweizer Skifest wird es nicht, das 92. Lauberhornrennen. Da ist mal der knapp 20’000-köpfige Publikumaufmarsch – das ist weniger als ein Drittel der Besucher-Rekordjahre 2018 und 2019 mit über 68’000 Besuchern. Kein Hospitalityzelt beim Canadian Corner und ein augenfällig schwächer bevölkertes Girmschbiel. Im Zielraum steht an Stelle der ansonsten riesigen, hundert Tonnen schweren Zuschauerarena eine kleine Tribüne.

Da ist auch überall und pausenlos die optische und akustische Ermahnung zur Distanz und zum Maskentragen – was denn vor allem im Zielbereich auch von vielen beherzigt wird. Und schliesslich halt auch Namen wie Aleksander Kilde (am Freitag) und Vincent Kriechmayr (Samstag), welche den helvetischen Skihelden den Rahm von der Torte stehlen. Wenigstens war am Donnerstag Marco «Odi» Odermatt der Sieg im Super-G gelungen.