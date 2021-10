Krimi: Zwei Morde in Frankreich – Wenn der Hundertjährige zur Waffe greift Roland Seiler, Alt-Grossratspräsident, hat den Lockdown 2020 zum Schreiben seines vierten Buches genutzt. «Spurensuche in der Provence» verknüpft zwei Kriminalfälle mit wahren Begebenheiten – unter anderem mit der Verfolgung der Juden in Südfrankreich während des Zweiten Weltkriegs. Christoph Buchs

Es klingelt. André Barre öffnet die Tür. Bevor er realisiert, wer ihm gegenübersteht, blickt er in den Lauf eines Revolvers und es fallen Schüsse. Tödlich getroffen, sackt der Hundertjährige zusammen. Sein gleichaltriger Mörder stirbt wenig später im Gefängnis, noch bevor er seine Tat vor Gericht verantworten kann.

Vor seinem Ableben erzählt der Mann seine Geschichte einer Journalistin namens Suzanne Schneider, und bald wird klar, dass die Rache als Motiv im Spiel ist. Die Geschichte nimmt ihren Anfang im Herbst 1939. Zwei junge französische Soldaten am Vorabend des Eingreifens Frankreichs in den Zweiten Weltkrieg. Sie sind befreundet. Doch während des Kriegs wird einer von ihnen zum Verräter. Der andere, ein Jude, landet deshalb in einem deutschen Konzentrationslager.