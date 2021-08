Ortseinfahrt von Langenthal – Wenn der erste Eindruck zählt Eine parteiübergreifende Motion fordert, die Ortseingänge mit einheitlichen Schildern auszustatten. Der Gemeinderat lehnt den Vorstoss aber ab. Julian Perrenoud

Heute werden Anlässe an den Ortseingängen unterschiedlich beworben. Ein Vorstoss will dies ändern. Fotos: Beat Mathys

Der erste Eindruck zählt. Das gilt nicht nur bei Treffen zwischen zwei fremden Menschen, das kann auch so sein, wenn Autofahrende eine der Ortseinfahrten von Langenthal passieren. Zumindest steht Letzteres so in einer parteiübergreifenden Motion.

Die Fraktionen der FDP/JLL, SP/GL, GLP/EVP sowie FDP-Stadträtin Irene Ruckstuhl und SVP-Fraktionspräsident Janosch Fankhauser fordern darin, die Stadteingänge mit einer einheitlichen Plakatierung zu versehen.

Der Gestaltung des Ortseingangs komme eine relevante Bedeutung zu, heisst es im Motionstext. Stand heute könne jede Person ein Plakat von individueller Grösse selber montieren, sofern die Stadt dies bewilligt habe. Je nach Design und Wetterverhältnissen sei die Qualität dieser Plakate sehr unterschiedlich.