Berner Mitmachläden-Boom – Wenn der Einkauf zur Gesinnungsfrage wird Nachhaltige Produkte aus dem Quartierladen gibt es nur für Kundschaft, die selber mit anpackt. Ist das eine kleine Konsumrevolution? Martin Erdmann

Der Güter-Foodcoop an der Tscharnerstrasse hat seit drei Wochen geöffnet – jedoch nur für Mitglieder. Foto: Adrian Moser

Dort, wo der urbane Pulsschlag des Eigerplatzes in das gemächliche Quartierleben der Tscharnerstrasse übergeht, hat sich ein Laden eingenistet, der für Bern einzigartig ist. Was spektakulär klingt, wirkt zunächst etwas karg. Der lang gezogene Verkaufsraum sieht aus, als hätte sich ein Hofladen mit biologischem Gütesiegel in der Vorratskammer eines Atombunkers eingerichtet. Grelles Licht fällt auf Kisten voller Wirz, Birnen und anderer Produkte direkt vom Bauernhof.