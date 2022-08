Freiluftausstellung in Steffisburg – Wenn der Dorfbrunnen zum Kunstwerk wird Wasser und Kunst im öffentlichen Raum: Die Ausstellung «Wasserspiele» will zum Nachdenken anregen und zum Planschen animieren. Godi Huber

Beim Warten auf den Bus dem Lauf der Zeit zuschauen: Wasserspiel im Goldfischteich. Foto: Godi Huber

Es gibt sie nach wie vor in erstaunlich grosser Zahl, die alten Dorfbrunnen in Boomtown Steffisburg. Als Treffpunkt für den Dorfschwatz ist es jedoch rund um die Brunnen in der Neuzeit zu emsig und zu laut geworden. Doch in diesen Tagen lohnt es sich, hinzugehen und genau hinzuschauen. Im Rahmen der Freiluftausstellung «Wasserspiele» haben sich die Brunnen in inspirierende Kunstwerke verwandelt.