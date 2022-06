Mülenen: 19. Niesentreppenlauf – Wenn der Chef über die Stufen rennt Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler sprintet höchstpersönlich über die Diensttreppe der Bergbahn hoch. Bruno Petroni

Auf den letzten Treppenstufen vor der Mittelstation Schwandegg: Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler. Foto: Bruno Petroni

Im Laufschritt die Niesentreppe hoch: Urs Wohler, seit fünf Jahren Geschäftsführer der Niesenbahn AG, liess es sich am Freitagnachmittag nicht nehmen, anlässlich des 19. Niesentreppenlaufs die Hälfte der insgesamt 11’674 Treppenstufen hochzurennen, um bei der Zwischenstation Schwandegg den Stab schliesslich an seinen Sohn Ursin (16) weiterzugeben. Dieser erreichte das Ziel auf dem 2362 Meter hohen Gipfelplateau des Niesens schliesslich nach 1:28:17 Stunden. Das «Herrenteam» der Familie Wohler erlief sich damit den 7. Rang und klassierte sich somit in der vorderen Ranglistenhälfte.