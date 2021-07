Neuer Lebensmittelladen Murten – Wenn der 16-Punkte-Koch das Take-away zubereitet Der frühere Küchenchef der Käserei Murten, Marco Plaen, und der Eishockeyprofi Philippe Furrer stehen hinter dem Projekt des Konsums an der Bernstrasse. Hans Ulrich Schaad

Das Trio aus dem Konsum Murten: Philippe Furrer, Marco Plaen und Stefan Büschi (von links). Foto: Adrian Moser

Im Eishockey würde man von einem Team sprechen, das primär auf regionale Spieler setzt. Da so nicht alle Positionen besetzt werden können, sind im Kader auch Ergänzungsspieler. Und um der Mannschaft das gewisse Etwas zu verpassen, ist auch ein Star mit dabei. Mit dieser Taktik kann man die grossen und finanzstarken Clubs zwar nicht konkurrenzieren, aber beim Publikum gewinnt man Sympathien.

Genau mit diesem Rezept möchte das Konsum Murten bei der Kundschaft punkten. Hinter dem kürzlich eröffneten Lebensmittelladen an der Bernstrasse stehen Marco Plaen, ehemaliger Küchenchef in der Käserei Murten, Stefan Büschi, der langjährige Leiter des BP-Tankstellenshops in Murten, und Philippe Furrer, Verteidiger beim HC Fribourg Gottéron. Der Eishockeyspieler war bei der Entwicklung des Konzepts dabei, ist im Tagesgeschäft nun nicht mehr involviert.