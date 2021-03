Basteltipps für Ostern – Wenn den Osterhasen die Kresse zu den Ohren rauswächst Anfang April ist Ostern – Zeit also, um mit dem Basteln anzufangen. Diese Zeitung präsentiert drei verschiedene Bastelideen. Nathalie Günter

Die Basteltipps sind einfach umsetzbar. Es kommen gebräuchliche Materialien zum Einsatz. Foto: Nathalie Günter

Die Osterzeit in diesem Jahr steht Corona-bedingt zum zweiten Mal unter besonderen Vorzeichen. Wie viele Personen darf ich zum Brunch einladen? Feiern wir lieber draussen? Wann beginne ich mit dem Ostereierfärben? Und was für einen Ostergruss sende ich Freunden und Verwandten, die man sonst am grossen Osterbrunch trifft?

Diese Zeitung stellt in drei Teilen Bastelideen, Eierfärbvorschläge und Tipps für den Osterbrunch zusammen, die wir herausgepickt und getestet haben. Der Anspruch war es, dass die Vorschläge mit einfachen Utensilien machbar sind. Und: Viele Ideen und Vorschläge sind auch für das Basteln mit (kleinen) Kindern geeignet.