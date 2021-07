Probleme mit dem Grundwasser – Wenn das Wasser verkehrt herum fliesst Mittlerweile ist der Seespiegel am Thunersee so hoch, dass Wasser vom See in die Uferquartiere strömt. Diese liegen nun unter dem Seespiegel. Hans Peter Roth

«Fünf Zentimeter fehlen noch zum Volllaufen.» Der Hydrologieprofessor Rolf Weingartner an der Garageneinfahrt bei seiner Wohnsiedlung im Thuner Pfaffenbühl-Quartier. Foto: Hans Peter Roth

Blesshühner, die über Rosenbeete rudern, Jungfischchen, die zwischen überfluteten Rasenhalmen Schutz suchen. Im Thuner Pfaffenbühl-Quartier herrscht eine bizarre Idylle. «Mir nä s itz, wie s chunt», sagt ein Anwohner. Die Quartierbewohner nehmen die Hochwassersituation mit erstaunlicher Gelassenheit. Denn «es kommt» in der Tat.

Trotz Regenpause strömt buchstäblich von allen Seiten Wasser in die Liegenschaften. Am meisten von der Seeseite her. Der Thunersee schwappt über. Sein Pegel ist so hoch, dass das Quartier nunmehr unter dem Seespiegel liegt. Die Folge: Das Wasser fliesst verkehrt herum – vom See ins Quartier.