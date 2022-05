Vegane Gastronomie – Wenn das Tier im Landgasthof extra bestellt werden muss Auf dem Land haben Veganer und Veganerinnen selten die Qual der Wahl. Aber auch im Oberaargau ist die Pflanzenkost auf dem Vormarsch. Kathrin Holzer

Tofu und Gemüse in allen Variationen: Im Bürgisweyerbad gehört die Bühne gerne auch allein dem Pflanzlichen. Fotos: Enrique Muñoz García

Bärlauch-Hummus und Spargelragout sind nur zwei der Hauptdarsteller. Vier Gänge gibt es an diesem Abend, und jeder ist vegan. Es ist nicht unbedingt ein Menü, wie man es erwarten würde in einem Landgasthof in den Hügeln des Oberaargaus, eingebettet zwischen Weiden und Wäldern.