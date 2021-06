Novak Djokovic – Rafael Nadal – Wenn das Pulverfass einfach so explodiert Der Serbe zeigte beim French Open, dass er sein Nervenkostüm weiter nicht immer im Griff hat. Das erhöht die Spannung vor dem heutigen Halbfinal gegen Nadal. René Stauffer

Sein Wutmanagement ist noch verbesserungswürdig: Novak Djokovic ist in Paris «bis in die Fingerspitzen» gespannt. Foto: Julian Finney (Getty Images)

Da ist es wieder, das Fieber, das Novak Djokovic zu ergreifen scheint, wenn es ernst wird und der nächste Grand-Slam-Pokal in sein Gesichtsfeld rückt. Beim US Open 2020 wurde er disqualifiziert, weil er eine Linienrichterin abgeschossen hatte. Auch am Australian Open brachen seine Emotionen im Spiel gegen Alexander Zverev beängstigend durch, dennoch gewann er später im Final gegen Rafael Nadal seinen 18. Grand-Slam-Titel. Doch auch jetzt, vor dem Halbfinal gegen Nadal in Roland Garros, tickt die Zeitbombe gut vernehmbar.

Während des Viertelfinals gegen den starken Italiener Matteo Berrettini hatte Djokovic sich – abgesehen von kleineren Wutausbrüchen – noch unter Kontrolle. Doch dem verwerteten dritten Matchball liess er einen animalischen Emotionsausbruch folgen, der allen durch Mark und Bein fuhr und nach dem eine Twitter-Userin sich fragte, wie sie denn jetzt noch einschlafen könne.