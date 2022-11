Touristiker-Innovationspreis-Verleihung – Wenn das nicht der Gipfel ist Auf dem Niesen trafen sich hundert Touristik-Vertreter zur Auszeichnung der innovativsten Milestone-Gewinner aller 21 Jahre. Die KWO figuriert in den besten zehn. Bruno Petroni

Erfolg für die Oberhasler: Thomas Huber (links) und Florian Spichtig von der KWO gehören zu den 10 aus 1739 auserlesenen Finalisten. Foto: Bruno Petroni

«Das ist der Gipfel.» Diese Protestaussage eines Touristikers nach der Verkündung durch Hotellerie Suisse, den Innovationspreis Milestone nach 21 Jahren einzustellen, führte zum Niesen-Summit. Denn Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler, der in der achtköpfigen Jury des Milestones Einsitz hält, reagierte rasch: «Ja, wir haben einen Gipfel. Und was für einen!» Der Mann, der in leitender Funktion für verschiedene Bündner Bergbahnunternehmen bereits drei Mal den Milestone entgegennehmen durfte – letztmals im Jahr 2011 –, war es denn auch, der am Dienstagmorgen über 100 Touristiker aus der ganzen Schweiz zum Niesen-Summit im Berghaus Niesen Kulm willkommen heissen konnte.