Mikroskopische Colitis – Wenn das nächste WC den Alltag bestimmt Chronischer Durchfall macht vielen Menschen das Leben schwer. Dahinter steckt nicht immer das bekannte Reizdarmsyndrom, wie der Fall von Elisabeth Forrer zeigt. Stefan Müller

Gastroenterologe Stephan Vavricka erklärt Patientin Elisabeth Forrer, wo der Ursprung ihrer Beschwerden liegt. Foto: Urs Jaudas

Als es vor rund fünf Jahren begann, war Elisabeth Forrer zunächst etwas verwundert. Plötzlich häufte sich bei ihr der Durchfall. «Vorher litt ich eigentlich vor allem unter Verstopfung, und das seit der Kindheit», erinnert sich die heute 56-jährige Zürcherin.

«Am Anfang fand ich es noch gut, endlich andersherum.» Als die Probleme anhielten, dachte sie zunächst an eine Magen-Darm-Grippe. Mit der Zeit schloss sie diese aus. Da sie aber keine weiteren Symptome hatte wie etwa Bauchweh oder ein ständiges Völlegefühl, wollte sie noch nicht einen Arzt aufsuchen. «Ich bin nicht der Typ, der gleich zum Arzt geht.»

Mit der Zeit richtete sich ihr Alltag dennoch bald nur noch nach dem plötzlich auftretenden Stuhldrang. Die Angst vor einem «Malheur» wurde zu ihrem ständigen Begleiter.

Schliesslich, vor ein paar Monaten, konnte sie sich durchringen, den Hausarzt aufzusuchen. Vielleicht litt sie ja auch unter einer Lebensmittelallergie, einer Unverträglichkeit oder gar Krebs? Der Hausarzt konnte ihr zwar keine Antwort geben, überwies sie aber umgehend an einen Spezialisten für eine Darmspiegelung – nicht nur der Symptome wegen, sondern auch, weil sie über 50 war und eine Vorsorgeuntersuchung ohnehin angezeigt.

Frauen dreimal häufiger betroffen

Zwei Tage später erhielt Elisabeth Forrer die Diagnose: «Zum Glück kein Krebs, wie ich befürchtet hatte», sagt sie gleich vorweg. Aber die Mutter zweier erwachsener Kinder leidet an einer mikroskopischen Colitis (MC), einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung ähnlich dem bekannteren Reizdarm. Bei der mikroskopischen Colitis handelt es sich um kleinste Entzündungsherde an der Dickdarmoberfläche, die zwar einen harmlosen, aber heftigen, wässrigen und nicht blutigen Durchfall bewirken können.

Bei der m ikroskopischen Colitis kommt es zu kleinsten Entzündungen an der Dickdarmoberfläche. Foto: Urs Jaudas

Frauen leiden dreimal öfter daran als Männer. Als Ursache kommen infrage: Nebenwirkungen von Medikamenten, weibliche Hormone oder ein fehlgeleitetes Immunsystem. Mikroskopische Colitis tritt denn auch oft zusammen mit anderen Autoimmunerkrankungen auf wie Getreideunverträglichkeit (zum Beispiel Zöliakie), Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes oder rheumatoider Arthritis.

In der Praxis der Magen-Darm-Ärzte hat mittlerweile fast jede fünfte Patientin mit chronischem Durchfall eine mikroskopische Colitis. «Sie ist sogar die häufigste Durchfalldiagnose bei Frauen ab 65», stellt der Zürcher Gastroenterologe Stephan Vavricka fest, der auch Elisabeth Forrer behandelt. Weil die Symptome jenen des Reizdarms ähnelten, kämen Patienten häufig mit einem Reizdarmverdacht zu ihm.

Die Krankheit kann nur mit einer Darmspiegelung und dabei entnommenen Gewebeproben einwandfrei diagnostiziert werden. Zudem gibt es weitere Hinweise, die nicht zu einem Reizdarm passen: Patientinnen sind über 50, sie haben keinen wechselhaften Stuhl, keine Bauchschmerzen, kein Völlegefühl und keine Blähungen.

Überaktives Immunsystem

Elisabeth Forrer erhielt als Behandlung ein kortisonähnliches Präparat, das nur im Darm wirksam ist. «Diese Therapie hilft in den meisten Fällen», sagt Vavricka. Bei 80 Prozent der Patienten bringe man damit die MC vollständig weg.

Bei den anderen kehrt die Krankheit zurück. Diese benötigen eine weitere Therapie, zum Beispiel mit Medikamenten, die das Immunsystem dämpfen. «Weil die Therapien in der Regel nicht sofort wirken, kann man bis dahin auch mit einem Medikament gegen Durchfall überbrücken», sagt Vavricka.

In Zukunft stehen vielleicht auch neue, wirksame Medikamente zur Verfügung, die über das Immunsystem auf die Erkrankung Einfluss nehmen werden.

Derzeit läuft die Forschung in diese Richtung auf Hochtouren. «Wir fangen gerade erst an, herauszufinden, was da im Darm des Menschen genau geschieht», sagt Andrew J. Macpherson, Klinikdirektor und Chefarzt Gastroenterologie am Berner Inselspital. Ziel der Forschung sei es, Möglichkeiten zu finden, fehlgeleitete weisse Blutkörperchen als Teil des Immunsystems so zu manipulieren, dass sie wieder richtig funktionierten – und nicht mehr den eigenen Körper angreifen würden.

Reizdarm: Die Stresskrankheit

Im Gegensatz zur mikroskopischen Colitis betrifft der Reizdarm oder das Reizdarmsyndrom vor allem jüngere Menschen, zwischen 30 und 50, auch hier vor allem Frauen. «Der Reizdarm ist in dieser Altersgruppe die häufigste Darmerkrankung», sagt Stephan Vavricka.

Zwei Krankheiten, verschiedene Behandlungsoptionen Infos einblenden Viele Menschen neigen dazu, Magen-Darm-Probleme zu bagatellisieren. Durchfall oder Verstopfung sollten aber ernst genommen werden, sobald sie chronisch werden. Eine Darmspiegelung gibt Aufschluss (ab 50 ist sie ohnehin empfohlen und von der Krankenkasse bezahlt). Das sollten Sie über die mikroskopische Colitis und den Reizdarm wissen: Mikroskopische Colitis (MC): Immer zuerst abklären, ob eine bisher unerkannte Autoimmunkrankheit wie Diabetes oder Getreideunverträglichkeit vorliegt. Dann muss diese zuerst behandelt werden. Rauchen kann die MC verstärken, weshalb ein Nikotin-Stopp förderlich ist. Wenn Medikamente die MC verursachen, sollten diese in Absprache mit dem Arzt, wenn möglich, ausgetauscht werden. Häufig sind nicht kortisonhaltige Antirheumatika die Verursacher. Empfohlen ist zudem eine flankierende Ernährungsberatung. Reizdarm: Bei diesem weitverbreiteten Syndrom kommt, je nach Situation, eine ganze Palette von Massnahmen zum Einsatz: -Medikamente, die den Stuhl regulieren und Schmerzen lindern. -Pflanzliche Mittel gegen Bauchschmerzen, Krämpfe oder Blähungen; Pfefferminze, Kümmel, Kamille, Anis, Fenchel. -Pflanzliche Mittel gegen Durchfall; lösliche Ballaststoffe wie Flohsamen. -Ernährung umstellen, mithilfe einer Ernährungsberatung. Empfohlen sind auch Probiotika (lebensfähige Mikroorganismen) als Nahrungsergänzung. -Eine warme Bettflasche lindert Schmerzen und Krämpfe. -Alles reduzieren, was Stress macht. -Entspannungsübungen in den Alltag einbauen: Yoga, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung.

Der Reizdarm lasse sich jedoch nur finden, indem alle anderen möglichen organischen Ursachen für die Verdauungsbeschwerden ausgeschlossen würden. Man spricht von einer sogenannten Ausschlussdiagnose, in der Regel passiert dies mit einer Darmspiegelung. Ausgeschlossen werden müssen insbesondere entzündliche Darmerkrankungen wie etwa Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Infektionen mit Bakterien oder Viren, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch eine Darmkrebserkrankung.

Stress jeglicher Art scheint beim Reizdarmsyndrom ein zentraler Auslöser oder Verstärker zu sein. Die Patientinnen und Patienten klagen typischerweise über Unterbauchschmerzen, Blähungen, Völlegefühl und Unterbauchkrämpfe sowie wechselweise über Durchfall und Verstopfung. Für die Behandlung gibt es kein generelles Rezept.

«Die Behandlung erfolgt individuell mit Medikamenten und anderen Therapieansätzen», erklärt Gastroenterologe Vavricka. Sie richtet sich nach der Stärke der Erkrankung. Eingesetzt werden krampflösende und schmerzstillende Medikamente sowie solche, die den Stuhl regulieren. Im Vordergrund stehen dabei pflanzliche und homöopathische Mittel. Wirksam sind auch Probiotika. Zu einer Behandlung gehört ebenfalls eine Ernährungsumstellung.

Weil Stress ein Auslöser der Krankheit sein kann, empfiehlt sich auch, mögliche Stressfaktoren zu beseitigen und Entspannungsübungen in den Alltag einzubauen.

Elisabeth Forrer s pricht gut auf das kortisonähnlich e Präparat an, mit dem sie behandelt wird. Foto: Urs Jaudas

Inzwischen hat Elisabeth Forrer die Behandlung ihrer mikroskopischen Colitis mit einem kortisonähnlichen Präparat begonnen. Die Behandlung zeigt Wirkung. «Ich muss schon weniger oft auf die Toilette rennen.»Sie hofft nun, dass die Symptome schon bald ganz verschwinden und sie sich wieder frei bewegen kann – ohne die ständige Angst vor einem «Malheur».

