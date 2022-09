Gefragter Spass im Oberland – Wenn das Leben ein Quiz ist

Analoger Ratespass im digitalen Zeitalter: Spielabende mit Quizmaster Florian Schluchter aus Thun ziehen die Leute in ihren Bann. Weshalb? Ein Quizbesuch. Jürg Spielmann

Quizabend in der Rox Music Bar in Spiez: Die Finalisten Christian (l.) und Cédric mit Quizmaster Florian Schluchter. Foto: Jürg Spielmann

«Das ganze Leben ist ein Quiz …» Seinen Song mit ebensolchem Refrain pflegte der deutsche Komiker Hape Kerkeling stets in seiner fulminanten TV-Show «Total Normal» zu intonieren. Die Phrase des gleichermassen bekannten Buchautors («Ich bin dann mal weg») könnte an diesem Mittwochabend problemlos auch als Motto in der Spiezer Rox Music Bar herhalten.