Meldungen wegen Covid-Verstössen – Wenn das Denunziantentum blüht Tagtäglich werden bei der Kantonspolizei Bern Leute verpfiffen, die sich in Gruppen versammeln oder sich nicht an die Massnahmen halten. Oft ist es falscher Alarm. Chantal Desbiolles

Dass sich unter den Bürgerinnen und Bürgern während einer Pandemie und strenger Massnahmen einige als besonders gesetzestreu hervortun, überrascht nicht. Viele neue Regeln verlangen offenbar nach vielen, die deren Einhaltung kontrollieren. Mit Argusaugen wird beobachtet, was sich im öffentlichen Raum, in Parks, auf Spielplätzen, in Nachbars Gärten, in Tiefgaragen, gemeinschaftlichen Waschküchen tut. Die vom Bund oder Kanton verhängten Massnahmen dienen einigen offenbar als willkommene Massstäbe. Abstände werden nicht eingehalten? Masken nicht getragen? Zu viele Menschen? Das muss man umgehend der Polizei melden!