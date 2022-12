Zukunft der Biotreibstoffe – Wenn das Auto Essen verbrennt Zwischen Teufelszeug und Hoffnungsträger – die Nachfrage nach Treibstoff aus Mais, Zuckerrohr und weiterer Biomasse steigt. Mara Bernath

Die USA setzen auf Mais für ihre Biodieselproduktion, aber künftig darf auch Canola dem fossilen Öl beigemischt werden: Maisernte in Buda im Bundesstaat Illinois in den USA. Bild: Daniel Acker/Bloomberg

Für die einen sind sie der einzige Weg, den Transportsektor klimafreundlicher zu machen, für die anderen führen sie zu mehr Hunger auf dieser Welt: Biotreibstoffe. Dieser Zielkonflikt wird auch «Food vs. Fuel»-Debatte genannt.



Heiss diskutiert wurde das Thema Ende der Nullerjahre, als die USA ihre Biotreibstoffproduktion hochfuhren, obwohl die Welt in eine Lebensmittelkrise schlitterte: Immer mehr Mais landete im Tank statt auf dem Teller, was dazu beitrug, dass Tortillas und andere Grundnahrungsmittel teurer wurden. Dank der damaligen Expansion sind die USA heute der wichtigste Produzent und Konsument von Biotreibstoffen (vgl. Grafik).