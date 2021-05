Podcast zum Schweizer Fussball – «Wenn Celestini YB-Trainer wird, ist das schade für die Liga» Welche Spieler schaffen es in die Mannschaft der Saison? Und warum sollte Fabio Celestini jetzt nicht Trainer der Young Boys werden? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Zum Saisonende versuchen wir uns in unserem Podcast an einem Team der Saison. Um es kurz zu machen, einig werden wir uns eigentlich nur auf der Position des Trainers. Gerardo Seoane qualifiziert sich nicht nur, weil er ein Stammhörer sein soll. Er hat mit seinem dritten Meistertitel in Serie und dem Erfolg gegen Leverkusen in der Europa League bewiesen, was er kann.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Unser Team finden Sie weiter unten. Wer welchen Spieler mit welcher Begründung gewählt hat, hören Sie in unserem Podcast. Und auch, warum Dominic Wuillemin findet, Luzerns Trainer Fabio Celestini solle besser nicht anstelle des nach Leverkusen abwandernden Seoane Trainer der Young Boys werden.

Vor allem aber würden wir jetzt gerne wissen, wie Ihr Team der Saison aussieht. Teilen Sie es uns mit, indem Sie folgendes Formular ausfüllen. Ein Nachname pro Position reicht. Sie dürfen gerne kreativ sein, wenn es darum geht, wo welcher Ihrer Lieblingsspieler üblicherweise aufläuft.

Das ist das Team der Saison der «Dritten Halbzeit»

Trainiert wird das Team der «Dritten Halbzeit» von YB-Meistercoach Gerardo Seoane.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.