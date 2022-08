«Apropos» – der tägliche Podcast – Wenn Bundesräte sich in aller Öffentlichkeit streiten Uneinigkeit, Fehlentscheide und Konkurrenzkampf: In den wichtigsten politischen Dossiers ist der Bundesrat aktuell zerstritten. Wie kommt er aus dieser Krise? Laura Bachmann Raphaela Birrer als Gast Mirja Gabathuler als Host

Es war mitten in der Pandemie, als Ueli Maurer offensichtlich keine Lust mehr hatte, sich hinter den Entscheidungen des Gesamtbundesrats zu verstecken. Er griff zu einer kalkulierten Provokation und trug an einem SVP-Anlass ein T-Shirt der «Freiheitstrychler». Das Bild ging durch alle Medien.

Dass der Bundesrat eine politische Uneinigkeit öffentlich austrägt, ist heute kein Einzelfall mehr. Ob Ukraine-Krieg, Kampfjets, Energiekrise oder Neutralität – im Bundesrat herrscht in vielen Dossiers Uneinigkeit, es passieren Fehlentscheide und das ganze Land schaut zu, wie sich einzelne Magistraten lieber selbst optimal positionieren statt geschlossen hinter Entscheiden zu stehen.

Warum trägt der Bundesrat gerade so viele politische Konflikte öffentlich aus? Und was bedeutet eine Spaltung der Landesregierung für die Schweiz in einer solchen konfliktreichen Zeit? Diese Fragen beantwortet Tamedia-Inlandchefin Raphaela Birrer in einer neuen Folge von «Apropos», des täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

