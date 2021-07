Kennen Sie das Dilemma auch? – Wenn Bürohengste im Stall bleiben Zug fahren bei diesen Preisen? Noch mal spülen oder Wasser sparen? In dieser Kolumne befasst sich der Langenthaler Maximilian Jacobi mit inneren Widersprüchen, die uns täglich begleiten. Maximilian Jacobi

Bild: PD

Irgendwie ist es doch ziemlich angenehm: das Homeoffice. Die Fernarbeit. Fernab von lärmigen und überfüllten Büroräumen. Auch wenn die Zusammenarbeit manchmal etwas harzt und das Ausräumen der Spülmaschine uneingeschränkter Produktivität den Rang abläuft, ist die Selbstbestimmung im Alltag doch auf dem Vormarsch.

Aber wenn die Arbeitswelt mit den Privatgemächern verschmilzt, verwischen einstige Grenzen und einiges verliert an Form. Freizeit und Arbeitszeit verschwimmen beispielsweise, wenn bei der Arbeit die Selbstbeherrschung – so allein mit all seinen Lieblingsspielsachen im Zimmer – permanent auf der Probe steht.