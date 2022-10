Klischees bei der Berufswahl – Wenn Buben in der Kita aushelfen Am Zukunftstag sollen Berner Kinder geschlechtsuntypische Berufe ausprobieren. Bringen solche Bemühungen etwas – ausser Stress für die Eltern? Mirjam Comtesse

Ein Primarschüler spielt am Nationalen Zukunftstag mit einem Kita-Kind. Foto: zvg

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Schulkinder sollen am 10. November Einblicke in «Berufe und Arbeitsbereiche erhalten, in denen ihr Geschlecht bisher untervertreten ist». Das ist das erklärte Ziel des Nationalen Zukunftstags. Koordiniert wird er von Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen verschiedener Kantone.