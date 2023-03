Geschäft mit dem Tod – Wenn Bestattungen wie Ferien gebucht werden können In Bern findet erstmals eine Publikumsmesse für Bestattungen statt. Wo liegen die Grenzen der Pietät, und wieso tritt dort ein Medium auf? Martin Erdmann

Johannes Ruchti ist Bestatter und Organisator der ersten Publikumsmesse für Bestattungen. In der Branche sind nicht alle gut auf ihn zu sprechen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Bestattungsbranche hat eine natürliche Auftragssicherheit. Jährlich sterben in der Schweiz rund 70’000 Menschen. Dem Geschäft mit dem Tod geht also nicht die Kundschaft aus. Dennoch ist der Markt hart umkämpft. Es ist ein Kampf, der Innovationen hervorbringt. So findet am Samstag in Bern erstmals eine Publikumsmesse für Bestattungen statt.