Dichtestress in der Migros – Wenn Berufsschüler im Weg stehen Auf der Suche nach frischem Kaffee nimmt der Mensch einiges auf sich. Kolumnist Simon Wälti schreibt in der BE-Post, weshalb er trotzdem Ruhe bewahrt. Simon Wälti

Manchmal muss man sich den Zugang zur Kaffeemaschine richtiggehend freikämpfen. Foto: Jessica Zuber (Archiv)

Liebe Berufsschüler

Gleich zu Beginn eine Präzisierung: Ich wende mich nicht an euch alle, sondern nur an diejenigen, die mir im Wege stehen. In der Migros-Filiale am Berner Dammweg kommt es vormittags immer wieder zu einem unglückseligen Zusammentreffen. Weil mein Gaumen nach aromatischer Koffeinbrühe lechzt und den faden «Automaten-Trank» verschmäht, nehme ich den kurzen Gang vom Redaktionsgebäude zum Grossverteiler auf mich – wohl wissend, dass zur gleichen Zeit auch Horden von Berufsschülern dort einzufallen pflegen. Berufsschülerinnen gibt es weniger, und sie verhalten sich auffällig unauffälliger.