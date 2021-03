Zwei neue Bücher Infos einblenden

In seinem gerade erschienenen Buch «Die Dinge daheim» stellt sich Christoph Simon vor, wie sich unsere Haushaltsgegenstände heimlich miteinander unterhalten, und was sie denken. Das klingt zum Beispiel so: «Es lässt mich nicht kalt, sagt der Schlafsack, aber es ist mir klar: Ich bin vielleicht der erste Schlafsack, mit dem die Thermomatte die Nacht verbringt, aber nicht der letzte.»

Dieses Spiel mit der wortwörtlichen Bedeutung von Worten ist nicht nur unterhaltsam, sondern es bringt die Leserinnen und Leser auch dazu, Alltägliches mit neuen Augen zu betrachten. Nur in Ausnahmefällen driften die Miniaturen ins Kalauerhafte ab: «Die Schnittbretter waren die Einzigen, denen die Witze der Topfuntersätze nicht zu flach waren.»

In wenigen Tagen, am 23. März, kommt ein weiteres neues Buch des Autors heraus. «Und das nach vier Milliarden Jahren Evolution» versammelt Gedichte, die in den vergangenen Monaten und Jahren entstanden sind. Auch sie beleuchten Alltagsphänomene und stecken voller Ironie sowie literarischer Verspieltheit. Die Gedichte erscheinen in der Edition Merkwürdig. Dabei handelt es sich um eine neue Buchedition mit Schwerpunkt auf Spoken Word, Kabarett und Slam-Poetry. (mjc)