Nach Slovan und vor GC – Wenn bei YB das Weiterkommen fast in den Hintergrund rückt Die Young Boys befinden sich unter Trainer David Wagner in der Findungsphase. Das gibt ebenso zu reden wie die Rückkehr der Zuschauer. Dominic Wuillemin

Die Young Boys überzeugen unter Trainer David Wagner phasenweise. Noch fehlt es aber an defensiver Stabilität. Foto: Christian Kaspar-Bartke (Getty Images)

Der Moment liess tief blicken. YB-Trainer David Wagner hatte am Mittwochabend spät nach dem 3:2 gegen Slovan Bratislava die Medienkonferenz beendet, da sagte er auf dem Weg nach draussen zu YB-Medienchef Albert Staudenmann, dass er ganz vergessen habe, zu erwähnen, dass sein Team eine Runde weitergekommen sei.

Die Young Boys haben im Europacup das Minimalziel erreicht. Vor dem Hinspiel der 3. Runde der Qualifikation zur Champions League am Dienstag beim rumänischen Spitzenclub Cluj steht fest, dass der Schweizer Meister im Herbst mindestens die Gruppenphase der Conference League bestreiten wird. Aber da war auch der bittere Beigeschmack, der die Schlussphase gegen Slovan hinterliess, in der die Young Boys beinahe ein 3:0 verspielt hätten. Sowie die Rückkehr der Zuschauer, die ebenso zu reden gab. Das Weiterkommen rückte in den Hintergrund.