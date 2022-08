Lärm aus psychologischer Sicht – Wenn Bäche rauschen und Strassen dröhnen Weshalb nehmen wir gewisse Geräusche als angenehm wahr und andere nicht? Bergbäche, Strassenlärm, Winterstille – wie wirken sich extreme Geräuschkulissen auf die Psyche aus? Claudius Jezella

Postkartenidyll: Blick auf Lauterbrunnen mit der Weissen Lütschine, der Kirche und im Hintergrund dem Staubbachfall. Die Geräuschkulisse lässt sich auf dem Bild jedoch nur erahnen. Foto: Claudius Jezella

Sie rauscht. Immer und ununterbrochen. 24 Stunden, bei Tag und Nacht. Es ist kein sanftes Plätschern, kein ruhiges Fliessen oder nahezu lautloses Strömen. Es ist aber auch kein wahnsinniges Brausen oder Tosen wie beim ungestümen Trümmelbachfall ganz in der Nähe. Nein, die Weisse Lütschine rauscht, laut, unüberhörbar. So als stünde man direkt an einer stark befahrenen Strasse, muss man seine Stimme erheben, um verstanden zu werden.