Zentrum Artos in Interlaken – Wenn aus einem Glücksmoment 47 Jahre werden Der bekannte Moderator Ruedi Josuran entlockte den Gästen des ersten Jubiläumsanlasses zu 100 Jahren Zentrum Artos ihre ganz persönlichen Glücksmomente. Peter Wenger

Ruedi Josuran führte durch die Forumsdiskussion «Glücksmomente» im Zentrum Artos Interlaken: (stehend v. l.) Christian Jungen, Ruedi Josuran, Zentrumsleiter Werner Walti, Ruth Baur; (sitzend v. l.) Richard Tobler, Anni Tobler, Vreni Wäfler, Walter Wäfler. Foto: Peter Wenger

Oft nimmt man gelungene oder schicksalhafte Begebenheiten einfach hin. Glückliche Momente, die aus dem Alltag heraus entstehen, ohne dass man sich dabei besonders fühlt. Doch mit Abstand betrachtet, würden sie das Etikett Glücksmomente verdienen. Momente, die ein Leben, eine Berufslaufbahn prägen. Ruedi Josuran – viele erinnern sich an die Radiosendung «Persönlich» und die Sendereihe «Fenster zum Sonntag» im TV – verstand es auf spannende Art, Menschen zum Nachdenken anzuregen. Sich an Augenblicke zu erinnern, die prägend für sie waren, auch wenn es im Alltag nicht so wahrgenommen wurde.