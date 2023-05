Spiezer Gschichtewyb – Wenn Ahninnen aufleben Zu ihrem 20-Jahre-Jubiläum mit szenischen Rundgängen schlüpfte Eva Frei in die Rolle zweier Ururgrossmütter und einer Grosstante aus der mütterlichen Linie. Marianne Vogel

Seit 20 Jahren erzählt Eva Frei als Gschichtewyb. Zum Jubiläum stellte sie drei ihrer Vorfahrerinnen, darunter die Ururgrossmutter Elise, ins Zentrum. Foto: Marianne Vogel

Das Vernissagepublikum kam am strahlenden Samstagmorgen rund um die Bibliothek Spiez in Kontakt mit drei beherzten Frauen, die ihrem Schicksal trotzten. Als Erstes stellte das Gschichtewyb Eva Frei ihre Ururgrossmutter Elise dar. Diese besorgte ihren Lebtag lang drei Gärten in Lenzburg, schuftete schwer, und doch reichte es nur knapp zum Leben.