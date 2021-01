Künstliche Lawinenauslösung – Wenn 90 Sekunden Zeit bleiben Pistenrettungsdienste sind nach den grossen Schneefällen gefordert. Das Beispiel am Schilthorn zeigt, wie anspruchsvoll sich die Sprengung von Lawinen gestaltet. Bruno Petroni

Ab jetzt 90 Sekunden: Christian Frutig (links) und Toni von Allmen zünden eine 2,5 Kilo schwere Sprengstoffladung. Foto: Bruno Petroni

Freitag frühmorgens in Mürren: Noch ist es finster. Nach der zweiten Nacht in Folge mit starken Schneefällen gibt es viel zu tun für den Pistenrettungsdienst. Dessen Chef Peter Bühler, ein gebürtiger Mürrner, der durch nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe zu bringen ist, hat die Beurteilung der Lawinensituation und Wetterlage längst hinter sich. In der Station der Schilthornbahn bespricht er mit Toni von Allmen und Christian Frutig den Einsatzplan für die bevorstehende Sprengung von fünf Lawinen auf der Nordseite des Schiltgrats. Zeitmanagement und Kommunikation müssen dabei blind sitzen, denn während der Sprengarbeiten darf sich keinesfalls jemand im Bereich der sogenannten Hindenburgtraverse ins Blumental aufhalten.