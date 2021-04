So startete der SCB ins Playoff – Wenn 63 Punkte Unterschied kaum einen Wert haben Der SC Bern ist mit einer 2:4-Niederlage beim EV Zug in den Playoff-Viertelfinal gestartet. Mit besserer Chancenauswertung wäre ein Sieg möglich gewesen. Marco Keller

Das vorentscheidende Tor für den EVZ: Carl Klingberg (auf Beat Gerber sitzend) bezwingt Tomi Karhunen zum 3:1. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Müdigkeit oder guter Rhythmus? Die ewige Frage, die im Playoff nach erhöhter Belastung so oft gestellt wird, konnte der SC Bern eindeutig beantworten. Im Schlussdrittel, dann wenn die Beine nach der intensiven ­Woche mit den drei Spielen gegen den HC Davos hätten müde werden können, drückten sie auf den 3:3-Ausgleich. Mehrere Angriffe brandeten auf Leonardo Genoni zu, der Erfolg blieb aber aus.

Und so war es Carl Klingberg, der mit seinem zweiten Tor des Abends zehn Minuten vor Spielende doch noch die Entscheidung herbeiführte. Bern stürmte weiter an, zuletzt sogar mit sechs Feldspielern, das Schussverhältnis im Schlussdrittel betrug, der Anschlusstreffer fiel aber nicht mehr.

«Es war ­insgesamt kein schlechtes Spiel von uns», resümierte der ehemalige Zuger Miro Zryd, «und es wäre vielleicht auch ein Sieg drin gelegen. Wir wissen jetzt: Sie sind nicht weit weg.»

Im Vorfeld der Partie war dies nicht so klar gewesen. 63 Punkte mehr hatten die Zentralschweizer erzielt, bei vier Mehrspielen, und 68 Tore mehr geschossen. Auch die Direktvergleiche boten wenig Grund zu Optimismus: 16 von 18 möglichen Punkten ­gewann der EVZ.

Die vergebenen Chancen im Startdrittel

Es gab aber auch eine optimistisch stimmendere Warte für die «Mutzen». In den Finals 2017 und 2019 gewannen sie auf dem Weg zu ihren beiden bisher letzten Meistertiteln vier von fünf Spielen in der Bossard-Arena. Und so brauchten sie nur vier Minuten, um das frühe 1:0 Dario Simions zu korrigieren. Jan Neuenschwander, eben von der Strafbank zurückgekommen, schloss einen Zwei-gegen-Eins-Konter auf Pass von Vincent Praplan derart souverän ab, dass man nicht erahnen konnte, dass er damit bereits seine Produktion aus der Regular Season egalisiert hat.

Die ausgeruhten Zuger hielten das Tempo hoch, und es war wiederum Simion, der in Überzahl zum 2:1 traf. Der Tessiner ist der Aufsteiger der Saison, traf in der Qualifikation 24-mal und ist ein WM-Kandidat. Doch wer dann befürchtet hatte, dass sich die Geschichte aus den sechs Qualifikationsmonaten wiederholen würde, sah sich angenehm überrascht.

Im Gegenteil: Es waren die Gäste, die gegen die nachlässig verteidigenden Spieler von Dan Tangnes immer wieder zu besten Chancen kamen. Einziges Manko: Im Abschluss haperte es. Im Startdrittel ­verpassten Tristan Scherwey, André Heim und Inti Pestoni das 2:2 gegen ex-SCB-Lebensversicherung Genoni; Captain Simon Moser verzog solo am Tor ­vorbei. «Der Ausgleich in dieser Phase wäre sehr wichtig gewesen», sagte Zryd.

Der Aussenseiter hielt aber ­bestens mit, und setzte auch physisch immer wieder Akzente. Bei Zug mussten zwei Leistungsträger früh in die Kabine: Der speziell im Playoff wichtige Defensivcenter Yannick-Lennart Albrecht konnte nach einem Check von Moser auf offenem Eis nicht weitermachen, Captain Raphael Diaz verletzte sich bei einem Foul.

Nach der ersten Pause gemahnten dann die Spielanteile an den letzten Pre-Playoff-Mach gegen Davos. Zug erspielte sich ein Schuss­verhältnis von 19:5, und kam durch ein Ablenker-Tor aus dem Slot von Carl Klingberg zum 3:1. Der SCB steckte aber nicht auf, und Colin Gerber konnte kurz vor der Sirene nach schönem Solo von Jesper Olofsson wieder verkürzen. Auch für den Verteidiger war es der zweite Saisontreffer.

