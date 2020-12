Areal Bärenplatz Langnau – Wenigstens die Botschaft ist unbestritten Am 7. März entscheidet das Volk, was von den Plänen im historischen Dorfkern zu halten ist. Die Gegner im Parlament mochten nicht mehr darüber diskutieren. Susanne Graf

Das Richtprojekt zeigt bloss in groben Zügen, was nach der Zonenplanänderung am Bärenplatz gebaut werden könnte. Visualisierung: PD

Jetzt ist das Volk am Zug. Am Grossen Gemeinderat (GGR) war es bloss noch, die Botschaft an die Stimmberechtigten zu verabschieden, damit sie wissen, um was es beim Urnengeschäft am 7. März 2021 geht. Einstimmig hat das Parlament diese abgesegnet. Es empfiehlt also die Planvorlage «Am Bärenplatz» zur Annahme.

Dass es keine Gegenstimmen gab, bedeutet aber nicht, dass die GGR-Mitglieder geschlossen hinter der Planung stehen. Nur mochte Christian Oswald, als Sprecher der kritisch eingestellten SP, nicht mehr über die eigentliche Zonenplanänderung diskutieren. «Dafür ist es jetzt zu spät», sagte er. Oswald verteidigte bloss jene Bürger, die das Referendum dagegen ergriffen haben, schliesslich sei das ihr politisches Recht. «Und es ist auch okay, wenn das Volk über ein solches Vorhaben abstimmen kann», fügte er hinzu.