Zum fünften Mal in Folge – Weniger Sozialfälle in der Stadt Biel In der ehemaligen Industriestadt ist die Sozialhilfequote tendenziell hoch. In den vergangenen Jahren sank diese Zahl jedoch kontinuierlich.

Blick auf die Stadt Biel. Foto: Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Stadt Biel hat im vergangenen Jahr zum fünften Mal in der Folge weniger Sozialfälle registriert. Obschon die Sozialhilfequote seit 2016 kontinuierlich sinkt, liegt sie im Vergleich anderen Städten mit 10,2 Prozent noch immer auf hohem Niveau.

In Lausanne beträgt der Anteil an Sozialhilfebeziehenden im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 7,9 Prozent, in Basel 5,7 Prozent und in Bern 5,1 Prozent.

Die Sozialhilfequoten sind in den Städten entlang des Jurabogens tendenziell höher als in anderen Regionen. Das liegt unter anderem an ihrer industriellen Vergangenheit.

In der Industrie fanden viele niedrig Qualifizierte ein Auskommen. Diese Arbeitsplätze sind stark zurückgegangen. Demgegenüber wuchs der Dienstleistungssektor weniger stark als anderswo.

Die ehemalige Industriestadt Biel weist nach wie vor günstigen Wohnraum auf. Ausserdem ist der Anteil an Personen mit tiefer Bildung hoch.

Viele Ein-Elternhaushalte

Ebenfalls vergleichsweise hoch ist in Biel der Anteil Ein-Elternhaushalte. Familien, deren Einkommen nicht zur Existenzsicherung ausreicht. Anders als in Basel oder Lausanne werden diese Personen in Biel nicht mit kantonalen Ergänzungsleistungen oder Wohnbeihilfen unterstützt.

Schliesslich weist Biel auch einen vergleichsweise hohen Anteil an Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf. Dies hat zum einen mit dem günstigen Wohnraum zu tun, zum anderen mit der Zweisprachigkeit. Neuankömmlinge finden in Biel oftmals eine eigene Diaspora.

Aussergewöhnliches Jahr

Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Sozialhilfefälle in Biel um 2,6 Prozent auf 3402 Fälle. Das geht aus einen am Dienstag publizierten Bericht der Städteinitiative Sozialpolitik hervor.

Auch wenn die Fallzahlen in der Sozialhilfe seit 2016 kontinuierlich sänken, seien die Rahmenbedingungen im Jahr 2021 nicht mit der Dynamik in vorangehenden Jahren zu vergleichen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Dienstag.

Sie nennt dazu zwei Gründe: So federten die Covid-Massnahmen des Bundes den Druck auf die Sozialhilfe ab. Da sich zudem die Wirtschaft schneller erholte als erwartet, wirkte sich das ebenfalls positiv aus.

Die Nachwirkungen der Flüchtlingswelle 2015 hätten 2021 zudem zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt, führt die Stadt aus. Die damals neu aufgenommenen Flüchtlinge werden nach fünf respektive sieben Jahren nicht mehr durch den Bund, sondern durch die Sozialhilfe der Gemeinden unterstützt. In Biel wurden letztes Jahr 99 Geflüchtete mehr von der Sozialhilfe unterstützt.

