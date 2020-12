Pläne in Lauperswil – Weniger schnell durch die Quartiere Der Gemeinderat will wissen, wo überall Tempo-30-Zonen sinnvoll wären und wo sie ohne grossen Aufwand eingeführt werden könnten. Susanne Graf

Manchmal braucht es bauliche Schikanen, damit die Autofahrer ihr Tempo drosseln. Foto: Walter Pfäffli

Den Anstoss gaben Bewohnerinnen und Bewohner der Kalchmatt. Sie hätten den Gemeinderat schon länger gebeten, auf den Strassen durch ihr Wohnquartier Tempo 30 einzuführen, sagt Lauperswils Gemeindepräsident Christian Baumann. «Das wäre dort mit wenig Aufwand machbar», ist er überzeugt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liesse sich wohl mit entsprechender Signalisation und ohne bauliche Massnahmen durchsetzen.

Doch der Gemeinderat will das nicht alleine für das Quartier in der Kalchmatt prüfen lassen. Er hat ein Verkehrsplanungsbüro engagiert, das für das ganze Gemeindegebiet untersuchen soll, wo Tempo 30 sinnvoll und mit wenig Aufwand umsetzbar wäre. Die C+S Ingenieure AG aus Hasle soll den aktuellen Zustand analysieren, den Handlungsbedarf ermitteln und in einem Schlussbericht Massnahmen vorschlagen.