Kirchgemeinde Unterseen – Weniger Personal für kleineres Defizit Einstimmig genehmigte die Kirchgemeindeversammlung Unterseen das Budget 2023. Das Defizit wird durch Personaleinsparungen reduziert.

Die Kirche von Unterseen vor weihnächtlicher Stimmung. Foto: Peter Wenger

Für das laufende Jahr rechnet die Kirchgemeinde Unterseen mit einem Defizit von 86‘451 Franken. «Auf Dauer müssen wir die Defizite reduzieren», hatte Erich Roth, im Kirchgemeinderat verantwortlich für die Finanzen, vor einem Jahr dazu gesagt. Unterdessen hat die Kirchgemeindeversammlung beschlossen, bei den Pfarrstellen 15 Prozent einzusparen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Wegen der massiv gestiegenen Strom- und Gaskosten und der Investition in einen neuen Archivraum rechnet das Budget 2023, das Roth an der Kirchgemeindeversammlung präsentierte, trotzdem mit 1,141 Millionen Franken Aufwand – rund 24‘000 Franken mehr als das Budget 2022.

Weil aber auch die Steuereinnahmen wieder steigen sollten, dürfte das Defizit mit 48‘554 Franken immer noch kleiner ausfallen als im laufenden Jahr – und in den folgenden Jahren sogar unter 30‘000 Franken sinken. «Der Bilanzüberschuss, also das verfügbare Vermögen der Kirchgemeinde, dürfte von heute 1,7 Millionen Franken bis 2027 auf 1,6 Millionen zurückgehen», sagte Roth. «Damit ist die Reserve immer noch gross genug, auch für Unvorhergesehenes.» Die 35 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Budget 2023 und den unveränderten Steuersatz von 0,184 diskussionslos.

Für Preis nominiert

Kirchgemeindepräsidentin Bianca Hofer orientierte die Versammlung über die Schlussabrechnung der Kirchenrenovation. Obwohl während der Arbeiten Schäden zum Vorschein kamen, die den Ersatz des gesamten Aussenverputzes erforderten und zu ungeplanten Zusatzkosten führten, unterschritten die Kosten von insgesamt 667‘603 Franken den Kredit zum Schluss sogar noch. «Zudem zeigten sich Fachleute so angetan von der Gesamtrenovation des schlichten Kirchenschiffs, dass das Projekt für den Spezialpreis der Berner Denkmalpflege nominiert wurde», wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.

Die Baukommission «Kirchensanierung» unter dem Präsidium von Willi Steiner wurde aufgelöst und mit Dank verabschiedet. Zum Schluss erklärte Pfarrerin Christine Sieber der Versammlung, wie das Pfarrteam die Personaleinsparungen umsetzen will, ohne die Vielfalt des Kirchenlebens zu reduzieren: Es wird einen höheren Anteil liturgischer Gottesdienste geben – also Gottesdienste ohne Predigt.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.