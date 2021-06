«Du Jude!» hören wir sehr oft an Berliner Schulen. Es wird als Schimpfwort oft gar nicht problematisiert, weil es in einer Reihe mit anderen Schimpfworten steht. Hier geht es allgemein um rohe Sprache, die zu einer Art Normalität geworden ist.

Was wissen Berliner Schülerinnen und Schüler überhaupt über Juden?

Sehr wenig. Die meisten haben noch nie einen jüdischen Menschen kennen gelernt. Sie haben also meist nur abstrakte Bilder im Kopf. Unsere Initiative hat deswegen eine auch online verfügbare Wanderausstellung namens «L’chaim» konzipiert, in der Berliner Jüdinnen und Juden auf Video aus ihrem Leben erzählen. Sie sagen, was für sie Heimat heisst, oder was es bedeutet, Teil einer «Minderheit» zu sein.