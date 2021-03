Frauenverein Uetendorf – Weniger Kontakte wegen Corona Der Frauenverein Uetendorf musste im Jahr 2020 verschiedene Anlässe absagen. Die 107. HV fand ohne Mitglieder statt. Abgestimmt wurde per Brief. Debora Stulz

Solche Begegnungen fanden 2020 nicht statt: Eine 2018 vom Frauenverein organisierte Versteigerung, bei der zahlreiche Antiquitäten unter den Hammer kamen. Foto: Debora Stulz

«Das war ein trauriges Jahr für den Frauenverein Uetendorf», schreibt dessen Präsidentin Doris Vuille in ihrem Jahresbericht. Drei Tage nach der letzten Hauptversammlung im März 2020 begann wegen der Corona-Massnahmen auch für den gemeinnützigen Verein der erste Lockdown.

Unter anderem musste die von der Bevölkerung der ganzen Region stark frequentierte Brockenstube für einige Zeit geschlossen werden. Nach dem Einführen der Schutzmassnahmen war ein begrenzter Einlass wieder möglich.

Weniger Geld

Die Reduktion der Verkaufstage hat im Jahr 2020 zu Mindereinnahmen von rund 20‘000 Franken geführt. Die Brockenstube ist die Haupteinnahmequelle des Frauenvereins Uetendorf. Die dort generierten Gelder werden zu einem hohen Anteil an die ältere Generation, Schulkinder oder an Institutionen im Dorf und in der Region weitergegeben.