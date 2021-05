GV der Stockhornbahn AG – Weniger Ertrag wegen der Pandemie Die Corona-Pandemie wirkt sich negativ auf das Ergebnis der Stockhornbahn aus. Sie hat letztes Jahr deutlich weniger eingenommen als im Jahr zuvor.

Die Stockhornbahn unterhalb der Bergstation. Foto: Bruno Petroni

Die 50. Generalversammlung der Stockhornbahn AG wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie schriftlich durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat laut einer Mitteilung der AG «unter Beisein eines Notars die eingegangenen über 1000 Aktionärsstimmen kontrolliert und ausgezählt». Der Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung seien von den Aktionären praktisch ohne Gegenstimmen genehmigt worden.

Die Stockhornbahn AG weist 2020 aufgrund der gesetzlichen Pandemie-Massnahmen mit 3,67 Millionen Franken tiefere Erträge aus als vergleichsweise im Jahr 2019 (4,05 Millionen Franken). Das Betriebsergebnis für 2020 liegt mit 0,529 Millionen Franken um 0,219 Millionen Franken unter dem Rekordergebnis von 2019.

Neue Gesichter in der Führung

Dora Andres, Verwaltungsrätin und Präsidentin der Gönnervereinigung Freunde des Stockhorns (FDS), trat per Ende der Legislatur zurück. Andres engagierte sich in ihren Amtsjahren seit 2013 stark für die Stockhornbahn AG, so war sie Mitinitiantin und Gründerin der Gönnervereinigung FDS. «Mit ihren Kontakten in die Politik und Wirtschaft öffnete sie manche Tür zugunsten der Unternehmung», ehrt sie die Stockhornbahn AG in der Mitteilung.

Verwaltungsratspräsident Ueli von Niederhäusern gab seinen Posten nach 30-jähriger Tätigkeit in verschiedenen Funktionen ab. Ohne den grossen Einsatz von Ueli von Niederhäusern würde es die Bahn in dieser Form nicht geben, schreibt das Unternehmen. Mit Bernhard Häsler verlässt ebenfalls ein langjähriges Mitglied den Verwaltungsrat.

Der Vizepräsident Bernhard Gyger, Geschäftsführer Wasserverbund Bern, wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten und Werner Bühler, langjähriger Verwaltungsrat und Landbesitzer am Stockhorn, zum Vizepräsidenten gewählt. Mit Frank Gurtner, Rechtsanwalt und Notar aus Bern, und Michael Bieri, Dipl. Holzingenieur FH aus Därstetten, konnten zwei neue jüngere Mitglieder für den Verwaltungsrat gewonnen werden. Christoph Rohn, Markus Hügli und Martin Kaufmann wurden von der Versammlung wiedergewählt.

pd/rop

