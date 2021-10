Quote sinkt auf 2.0 Prozent – Weniger Arbeitslose im Kanton Bern Im September ist die Zahl der Arbeitslosen in acht von zehn Verwaltungskreisen gesunken. Insbesondere in der Branche der Metallerzeugung und im Handel ging sie zurück.

Am stärksten sank die Arbeitslosigkeit in der Branche der Metallerzeugung, Elektronik, Uhren und im Maschinenbau sowie im Handel. Symbolbild: Keystone/Markus Scholz

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im September um 665 Personen auf 11’641 gesunken. Damit sank die Arbeitslosenquote von 2,2 auf 2,0 Prozent.

Am stärksten gesunken ist die Arbeitslosigkeit in der Branche der Metallerzeugung, Elektronik, Uhren und im Maschinenbau sowie im Handel, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEA) am Donnerstag mitteilte. In allen Branchen waren die Arbeitslosenzahlen entweder rückläufig oder blieben stabil.

Auch die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ging um 188 Personen auf 1289 zurück. Im August war dieser Wert leicht angestiegen.

Tiefer als der nationale Durchschnitt

Verglichen mit dem September 2020 sind 2’977 Personen weniger arbeitslos. Zudem ist die Arbeitslosigkeit tiefer als im nationalen Durchschnitt. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote von 2,7 auf 2,6 Prozent gesunken.

Die Arbeitslosigkeit nahm in acht von zehn Verwaltungskreisen ab. Die tiefste Arbeitslosenquote verzeichnet Frutigen-Niedersimmental mit 0,6 Prozent, die höchste Biel mit 4,0 Prozent. In den Verwaltungskreisen Obersimmental-Saanen und Interlaken-Oberhasli nahm die Arbeitslosenquote leicht zu.

Im September trafen 309 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 2’671 Beschäftigte. Im August waren es 196 Gesuche gewesen, welche 1’861 Beschäftigte betrafen.

SDA/ps

Fehler gefunden?Jetzt melden.