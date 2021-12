Gemeindeversammlung Diemtigen – Wenig Spielraum in der Zukunft Nach einem ausgezeichneten Ergebnis im 2020, budgetiert die Gemeinde negativ fürs kommende Jahr. Der Finanzplan lässt wohl keine grossen Sprünge zu. Kerem S. Maurer

Nur gut knapp über 1 Prozent der Stimmberechtigten fanden sich am Donnerstag in der Sporthalle Diemtigtal ein. Aber sie waren sich einig. Foto: Kerem S. Maurer

Zusammen mit den zwölf Diemtigtaler Gemeinderäten und Kommissionsmitgliedern erreichten die zehn anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger «immerhin 1,2 Prozent der möglichen Stimmberechtigten», wie Gemeindepräsident Jürg Stucki zu Beginn der Gemeindeversammlung feststellte.

Er eröffnete die Sitzung am Donnerstagabend mit einer Anekdote über den sinnlos übermässigen Gebrauch von Anglizismen in der heutigen Sprache, liess aber unkommentiert, was er persönlich davon hält. Ebenfalls unkommentiert hiessen die Stimmberechtigten sämtliche Anträge des Gemeinderates gut.