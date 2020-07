Das Burgdorfer Suttergut – Wenig rühmliche Vergangenheit Zu Ehren von Johann August Sutter verlieh die Landbesitzerin dem Burgdorfer Aebi-Areal den Namen Suttergut. Jetzt kreieren die Bauherren einen neuen Namen. Denn: Der Lack am Bild des Pioniers ist längst ab. Urs Egli

Das Gemälde «General Johann August Sutter, Der Kaiser von Kalifornien, 1866» ist im Kunstmuseum Solothurn ausgestellt. Foto: Kunstmuseum Solothurn

Die Überbauung Suttergut-Süd im Burgdorfer Bahnhofquartier ist längst abgeschlossen, die Wohnungen vermietet oder verkauft. Seit März dieses Jahres baut die Immobilienunternehmung Alfred Müller AG aus Cham ZG die stillgelegten Produktionsgebäude der ehemaligen Maschinenfabrik Aebi & Co. AG zurück. An gleicher Stelle wird jetzt das Projekt Suttergut-Nord in die Tat umgesetzt. Bleibt die Frage: Warum wurde aus dem Aebi-Areal das Suttergut? Die Antwort gab vor zehn Jahren der Projektleiter der Alfred Müller AG, Beat Stocker, gegenüber der Berner Zeitung: «Der Name Sutter steht für Aufbruch, für Neues.»