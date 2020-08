Gemeindeversammlung Homberg – Wenig Leute sagen in grosser Halle Ja zu neuer Heizung Eine Premiere in Homberg: Wegen Corona fand die Gemeindeversammlung zum ersten Mal in der Turnhalle statt. Alle Geschäfte wurden einstimmig angenommen. Margrit Kunz

Das Schulhaus Enzenbühl in Homberg, rechts dahinter einen Teil des Bauerhofes der Familie Schmocker, der die Wärme liefern wird. Foto: Margrit Kunz

Gemeindepräsident Andreas Wittwer kann sich nicht daran erinnern, dass in Homberg schon einmal eine Gemeindeversammlung nicht im Restaurant Kreuz, sondern in der Turnhalle stattgefunden hat. Nötig wurde der Umzug in die Turnhalle wegen der Abstandsregeln. Nur gerade sechs Stimmbürger nahmen an der Versammlung teil, normalerweise sind es rund 20 Personen.